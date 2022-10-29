Сенатор Нарусова опровергла сообщения о своей отставке
Член комитета Совета Федерации призвала не верить недостоверной информации в Сети.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сенатор Людмила Нарусова опровергла сообщения о своей отставке. Информация о том, что сенатор якобы покинет свой пост была распространена в Telegram накануне.
«Нет , это не так, я опровергла... Не надо верить Telegram-каналам, надо верить официальной информации», - заявила сенатор «Звезде».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции в отношении Нарусовой. В список также попали первый заместитель главы МВД Александр Горовой, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.