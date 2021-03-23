В стране и мире Украина продлила санкции против россиян Иван Линдеманн Отмечается, что ограничения продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. © Фото: pixabay Читайте нас на: Украина продлила санкции против нескольких российских граждан и компаний. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"», - сказано в указе. Отмечается, что ограничения продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. В списке значатся первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств. Исключены из перечня физических лиц Алексей и Дмитрий Ананьевы, из перечня юридических лиц - «Башкирская содовая компания». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика