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Украина продлила санкции против россиян

Иван Линдеманн
21:47 23.03.2021
Отмечается, что ограничения продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.
Украина продлила санкции против россиян
© Фото: pixabay
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Украина продлила санкции против нескольких российских граждан и компаний. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"», - сказано в указе.

Отмечается, что ограничения продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

В списке значатся первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.

Исключены из перечня физических лиц Алексей и Дмитрий Ананьевы, из перечня юридических лиц - «Башкирская содовая компания».

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