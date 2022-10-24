ВСУ обстреляли территорию ДНР 51 раз за сутки

© Фото: РИА Новости

За сутки с шести утра 23 октября до шести утра 24 октября украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР 51 раз. Об этом рассказало представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметров. На Ясиноватском - РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На Горловском - артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров, НАР. Выпустили 274 единицы различных боеприпасов», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Под обстрел попали Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Александровка, Докучаевск.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Также сообщается, что были повреждены 17 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Луганская Народная Республика тоже регулярно подвергается обстрелам. Так, сегодня стало известно о двух пострадавших при обстреле Сватово. Также был разрушен один жилой дом, еще два повреждены.