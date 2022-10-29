МВД: водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать на территории РФ

В ведомстве напомнили, что с 8 августа в Запорожской и Херсонской запущена работа регистрационно-экзаменационных подразделения ВУ МВД России.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что водительские удостоверения, выданные компетентными органами Донецкой и Луганской народных республик и Украины можно использовать на территории РФ. Кроме того, она указала, что с 8 августа в Запорожской и Херсонской запущена работа регистрационно-экзаменационных подразделения ВУ МВД России, где можно обменять водительские удостоверения на соответствующие документы российского образца и зарегистрировать автомобили.

«В соответствии с положениями пункта 12 статьи 25 федерального закона от 10.12.1995 г. 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" лица, постоянно или временно проживающие, либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений», - отметила Волк в комментарии ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 октября начнет свою работу электронный сервис, позволяющий предъявить водительские права на смартфоне. В РФ запускают сервис, дающий возможность предъявлять электронную версию водительских прав.