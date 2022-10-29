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Обнаружить любую мину: как мобилизованные в Волгоградской области изучают основы инженерного дела

11:02 29.10.2022
Военнослужащие на практике изучили тактико-технические характеристики, порядок установки и обезвреживания учебных противопехотных и противотанковых мин на различном рельефе местности в зависимости от тактической обстановки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Волгоградской области на базе учебного центра Министерства обороны России продолжается подготовка военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Под руководством наставников-инструкторов на полигоне учебного центра военнослужащие на практике изучили тактико-технические характеристики, порядок установки и обезвреживания учебных противопехотных и противотанковых мин на различном рельефе местности в зависимости от тактической обстановки. Вместе с тем мобилизованные прошли обучение по использованию штатных миноискателей ИМП-2 и ИМП-С по поиску и уничтожению самодельных взрывных устройств накладным зарядом на специально оборудованной полосе минно-взрывных заграждений.

Ранее в Ставропольском крае на полигоне Южного военного округа (ЮВО) мобилизованные военнослужащие изучили методы работы со взрывными устройствами и минами различных типов. Кадры с занятий публикует Министерство обороны России. В частности, военнослужащие изучили работу и устройство нажимных противопехотных мин ПМН и ПФМ-1 «Лепесток», а также противотанковых мин теплового и магнитного действия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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