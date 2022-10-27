Найти и обезвредить: мобилизованных обучили методам работы со взрывчатками и минами в Ставрополье

В частности, мобилизованные изучили работу и устройство нажимных противопехотных мин ПМН и ПФМ-1 «Лепесток», а также противотанковых мин теплового и магнитного действия.

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В Ставропольском крае на полигоне Южного военного округа (ЮВО) мобилизованные военнослужащие изучили методы работы со взрывными устройствами и минами различных типов. Кадры с занятий публикует Министерство обороны России.

Инструкторы из числа военнослужащих-участников спецоперации на Украине, имеющих боевой опыт, обучили мобилизованных действиям в случае обнаружения мин, фугасов и самодельных взрывных устройств, а также объяснили, какие взрывные устройства могут встретиться в зоне боевых действий. Вместе с тем мобилизованные изучили работу и устройство нажимных противопехотных мин ПМН и ПФМ-1 «Лепесток», а также противотанковых мин теплового и магнитного действия.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские десантники при помощи беспилотников сбросили гранаты на головы неонацистов. ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских ВДВ. Гранатами была поражена в замаскированных укрытиях живая сила противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.