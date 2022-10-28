ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет РСЗО «Град»
Обстрелу подвергся Куйбышевский район города.
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Вооруженные силы Украины 28 октября выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». О пострадавших не сообщается.
«17.30 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - говорится в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Также в течение дня фиксировались обстрелы снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли здание физико-технического института в центре Донецка. Ракета реактивной системы залпового огня попала в один из кабинетов на восьмом этаже.