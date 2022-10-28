Уничтожение с воздуха: кадры поражения позиций ВСУ армейской авиацией ЦВО

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают поддержку Сухопутных войск на всех участках фронта спецоперации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции. Экипажи встречают в небе 74-ю годовщину со дня основания первой вертолетной эскадрильи.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают поддержку Сухопутных войск на всех участках фронта спецоперации. Вертолетчики поражают противника с воздуха, уничтожая живую силу, укрепления, военную и бронированную технику украинской армии.

Ударные вертолеты несут пушечное, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение, которое ежедневно по координатам авианаводчика обрушивается на позиции ВСУ. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 осуществляют транспортировку личного состава и техники, а также эвакуацию с поля боя.

Современные вертолеты оборудованы бортовыми комплексами обороны, которые обеспечивают безопасность экипажа в боевых условиях. Обнаруживая средства огневого воздействия противника, комплекс уводит ракеты в сторону и сообщает летчику, с какого направления происходит огневое воздействие.

Особенности пилотирования вертолетов позволяют летчикам оставаться практически незаметными для средств противовоздушной обороны противника, совершая подлет в район боевого применения на предельно малых высотах и используя рельеф местности в качестве естественного прикрытия.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы Ми-35 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов