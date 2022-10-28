На скорости свыше 200 км/ч: кадры боевой работы Ми-35 в зоне спецоперации
Ми-35 движется на скорости свыше 200 километров в час на предельно малой высоте - в нескольких метрах над землей. Но перед лесополосой вертолет резко набирает высоту и стреляет 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
При проведении специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Вместе с тем вертолеты сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, осуществляют авиационную поддержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
Кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 опубликовало Минобороны России. При выполнении очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.
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