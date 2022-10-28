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На скорости свыше 200 км/ч: кадры боевой работы Ми-35 в зоне спецоперации

Анатолий Бородкин
05:02 28.10.2022
Ми-35 движется на скорости свыше 200 километров в час на предельно малой высоте - в нескольких метрах над землей. Но перед лесополосой вертолет резко набирает высоту и стреляет 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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При проведении специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Вместе с тем вертолеты сопровождают воинские колонны, доставляют десант и военные грузы, осуществляют авиационную поддержку подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 опубликовало Минобороны России. При выполнении очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ.

© Минобороны России

Многоцелевые ударные вертолеты Ми-35 мчатся со скоростью свыше 200 километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами вражеской ПВО. В нескольких метрах над землей. Но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами.

Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке - для обеспечения свободы маневра и пилотирования. Форма построения менялась во время полета.

«В одном из полетов также получили координаты. Подготовились и пошли на удар. После того, как отработали, по нам выпустили ракету из ПЗРК. Мы выполнили маневр, спрятались за рельеф местности и тем самым мы не дали ракете достигнуть вертолета», - поделился командир экипажа вертолета Ми-35 Дмитрий.

Под каждым крылом - по 20 неуправляемых снарядов, всего их 40. Также вертолеты могут оснащаться несколькими управляемыми ракетами для уничтожения тяжелой бронированной техники. Во время боевого вылета и уничтожения позиций украинских войск, у одного из вертолетов сработал бортовой комплекс обороны, после чего экипаж совершил маневрирование и успешный уход из-под огня противника.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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