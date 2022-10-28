Пашинян: Армения согласна установить отношения с Азербайджаном по предложенным РФ принципам

Ереван готов это подтвердить в ходе встречи лидеров трех стран в Сочи, указал премьер Армении.

© Фото: Gevorg Ghazaryan, Xinhua, Globallookpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предложила Россия. Вместе с тем политик указал, что Ереван намерен это подтвердить в ходе встречи лидеров трех стран в Сочи.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», - написал Пашинян у себя в Twitter.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытки внешних сил рассорить РФ и Армению не принесут результата.