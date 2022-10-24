МИД РФ: попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом

Захарова отметила, что Россия настроена на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией.

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Попытки внешних сил рассорить Российскую Федерацию и Армению не принесут результата, Москва намерена развивать стратегическое союзничество с Ереваном. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Убеждены, что попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом. Настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы», - отметила дипломат.

Ранее глава российского государства на заседании глав государств - участников СНГ назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно карабахского конфликта некорректными и неприемлемыми. Владимир Путин указал, что Москва всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов, в том числе и вопросов, связанных с Нагорным Карабахом.