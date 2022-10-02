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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Крита

Елизавета Потейчук
08:09 02.10.2022
Эпицентр землетрясения находился в 118 км к востоку от города Ираклион с населением около 137 тысяч человек.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Крита
© Фото: Marios Lolos, Xinhua, Globallookpress
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У берегов острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки зафиксированы в 07:13.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Эпицентр землетрясения находился в 118 км к востоку от города Ираклион с населением около 137 тысяч человек. Отмечено, что очаг располагался на глубине двух километров.

Ранее у острова Беринга на Камчатке произошел подземный толчок магнитудой 6.1. Очаг землетрясения залегал в 28 километрах от села Никольское Алеутского округа на глубине 24 километра.

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