Накрывая огнем: кадры поражения позиций ВСУ «Акациями» в спецоперации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 152-мм артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции на Украине.

Так, артиллеристы успешно поражают укрепления противника, скопления живой силы, а также колонны военной техники украинской армии. Далее, после выполнения боевой задачи, расчеты самоходных артиллерийских установок меняют огневые позиции и продолжают наносить удары по целям ВСУ.

Ранее в Калининградской области мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине выполнили стрельбы из 152-мм самоходных гаубиц «Акация». Артиллеристы вели огонь с открытых позиций по мишеням, имитирующим бронетехнику и опорные пункты противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.