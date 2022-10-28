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Постпред РФ в ОИС заявил о благодарности арабского мира Москве

Елизавета Потейчук
07:45 28.10.2022
В арабском мире по-прежнему демонстрируется уважительное отношения к россиянам, указал постпред РФ в ОИС.
Постпред РФ в ОИС заявил о благодарности арабского мира Москве
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что арабо-мусульманский мир благодарен Москве за решительный отпор военным вмешательствам и угрозам со стороны Запада. Он указал на уважительное отношение к россиянам в арабском мире.

«По долгу службы мне приходится встречаться не только с политиками арабо-мусульманского мира, но и простым народом. Во всех разговорах руководство большинства мусульманских стран и простые люди говорят спасибо России за ее принципиальную позицию», - сказал Абдулатипов в беседе с РИА Новости.

Постпред также добавил, что стороны в очередной раз подчеркнули общность подходов по многим вопросам международных отношений и мировой политики во время визита генсека ОИС Хусейна Ибрагима Таха в РФ. Этот визит, заметил Абдулатипов, открыл новые перспективы сотрудничества между Москвой и исламским миром.

Ранее в арабоязычных СМИ оценили способность России справляться с западными санкциями, введенными против нее. Так, аналитик издания Al-Quds Al-Arabi рассуждает, что РФ удается довольно успешно справляться с брошенными ей вызовами, говоря, что на экономическом фронте РФ, а не США, стала побеждать, а также сумела стабилизировать курс национальной валюты.

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