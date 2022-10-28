Наведение и поражение: кадры работы российских БПЛА в ходе СВО

Минобороны показало кадры подготовки дронов к работе и кадры поражения целей по наводке беспилотника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео подготовки, запуска и применения малоразмерного ударного БПЛА к запуску в зоне СВО. Как нем можно увидеть стремительный взлет беспилотника при запуске, а также зафиксированные с неба кадры поражения подразделений вооруженных сил Украины.

Дмитрий, начальник расчета БПЛА, рассказал, что беспилотники ударили по целям в лесу при подготовке противником наступательных действий. Воздушная разведка обнаружила и передала координаты, после чего прошел запуск БПЛА для поражения назначенных целей.

«Цель была у нас - боевая машина пехоты и личный состав до пятнадцати человек», - рассказал Дмитрий.

Беспилотники играют значительную роль в проведении специальной военной операции, поэтому мобилизованных военнослужащих на полигонах учат работе с БПЛА. Практические занятия проводятся как в полевых условиях, так и в местах городской застройки.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов