Наведение и поражение: кадры работы российских БПЛА в ходе СВО
Министерство обороны РФ опубликовало видео подготовки, запуска и применения малоразмерного ударного БПЛА к запуску в зоне СВО. Как нем можно увидеть стремительный взлет беспилотника при запуске, а также зафиксированные с неба кадры поражения подразделений вооруженных сил Украины.
Дмитрий, начальник расчета БПЛА, рассказал, что беспилотники ударили по целям в лесу при подготовке противником наступательных действий. Воздушная разведка обнаружила и передала координаты, после чего прошел запуск БПЛА для поражения назначенных целей.
«Цель была у нас - боевая машина пехоты и личный состав до пятнадцати человек», - рассказал Дмитрий.
Беспилотники играют значительную роль в проведении специальной военной операции, поэтому мобилизованных военнослужащих на полигонах учат работе с БПЛА. Практические занятия проводятся как в полевых условиях, так и в местах городской застройки.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов