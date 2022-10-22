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Разведка, ориентирование, корректировка: как в Приамурье мобилизованные осваивают БПЛА

12:30 22.10.2022
Практические занятия проводятся как в полевых условиях, так и в местах городской застройки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Амурской области на одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят курс обучения навыкам пилотирования беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. Практические занятия проводятся как в полевых условиях, так и в местах городской застройки.

В рамках тренировок расчеты учатся запускать БПЛА, летать по заданным маршрутам и осуществлять посадку в назначенном месте. Основной целью данного курса является выработка личным составом навыков, необходимых для ведения воздушной разведки, геопространственного ориентирования, распознания различных объектов, в том числе замаскированных.

Мобилизованные военнослужащие отрабатывают полет на корректировку нанесения огневых ударов артиллерийскими подразделениями, полет на разведку местности, а также воздушное патрулирование заданной территории. Особое внимание в ходе занятий уделяется организации взаимодействия расчетов квадрокоптеров с командирами тактического звена на уровнях взвод - рота - батальон.

Ранее «Звезда» рассказала, как мобилизованные восстанавливают навыки на российских полигонах. По всей стране бойцы проходят обучение с опытными военными. Под руководством инструкторов, многие из которых уже прошли через зону спецоперации, идут интенсивные тренировки по всем элементам боевой подготовки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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