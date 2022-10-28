Корабль «Прогресс МС-21» с оборудованием и подарками космонавтам пристыковался к МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС. Об этом сообщает корпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«28 октября 2022 года в 05:48:54 мск грузовой корабль «Прогресс МС-21» причалил к модулю "Поиск"», - говорится в сообщении.

Указано также, что на корабле было 2 520 кг грузов. Из них 702 кг - топливо для станции, 420 кг питьевой воды, а также запас азота, специальное оборудование и приборы для научных исследований. Помимо этого, на «Прогрессе МС-21» находятся медицинские препараты, продукты, средства гигиены и новогодние подарки от родных космонавтов и группы психологической поддержки, сообщает ТАСС.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как прошел запуск ракеты-носителя. Она стартовала с космодрома Байконур.