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Сбил пять самолетов и три вертолета ВСУ: за что лейтенант Ищенко получил «Золотую Звезду»

05:01 28.10.2022
Взвод лейтенанта Ищенко уничтожил 12 Су-25 и четыре вертолета Ми-8 ВСУ, лично офицером поражено пять самолетов и три вертолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир зенитного ракетного взвода лейтенант Анатолий Ищенко поражал воздушные цели из переносного зенитного ракетного комплекса в ходе специальной военной операции. Прикрывая десантно-штурмовую роту и позиции минометных батарей от воздушного нападения противника, Анатолий атаковал пару вражеских Су-25, которые появились в его зоне ответственности.

Первым выстрелом из ПЗРК Анатолий Ищенко прямым попаданием сбил самолет. Пилот второго самолета, опасаясь быть подбитым, прекратил атаку и покинул воздушное пространство, которое контролировалось взводом Анатолия Ищенко.

Позже во время удержания стратегически важного рубежа батальонно-тактической группой ВС РФ Анатолий обнаружил в небе вражеский Су-25. Точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса он уничтожил его.

Спустя несколько дней, лейтенант Ищенко обнаружил еще пару самолетов Су-25 украинских вооруженных сил. Офицер оперативно среагировал на появление воздушных целей, выстрелом из ПЗРК он поразил первый самолет противника. После он произвел прицеливание и подбил второй украинский Су-25.

Управлявший вторым самолетом пилот катапультировался и приземлился на контролируемой Вооруженными Силами России территории. Летчик был взят в плен, доставлен на командный пункт полка. От него были получены важные сведения о базировании тактической авиации противника и площадках стоянки вертолетов.

«Я испытываю чувство гордости и в ближайшее время собираюсь вернуться и выполнять поставленные мне задачи. Я считаю, что эта награда - она общая за все заслуги нашего взвода», - рассказал при награждении лейтенант.

За период ведения боевых действий взводом лейтенанта Ищенко было уничтожено 12 штурмовиков Су-25 и четыре вертолета Ми-8 ВСУ. Лично офицером Анатолием Ищенко - пять самолетов и три вертолета.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной вручил высшие государственные награды страны - медали «Золотая Звезда» российским офицерам, проявившим героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. 

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