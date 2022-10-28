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Городской совет Измаила в Одесской области намерен перенести памятник русскому полководцу Александру Суворову. Соответствующее действие было одобрено украинским правительством.

Решение убрать монумент поддержали 27 депутатов, три человека воздержались и один высказался против. В итоге, как пишет издание «Укринформ», памятник, который до этого не раз подвергался атаке вандалов, будет отправлен в музей.

Ранее в Польше заявили о планах снести четыре памятника Красной армии, которые якобы символизируют «преступления СССР против Польши». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на новость отметил, что власти европейской страны в очередной раз пытаются оболванить свою молодежь.