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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал сообщения о том, что в Польше снесут еще четыре памятника Красной Армии. По словам польских представителей, эти памятники якобы символизируют коммунизм и «преступления Советского Союза».

«Это ложь. Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского союза тогда погибло, граждан РФ, других республик, которые тогда входили в состав СССР. Погибли освобождаясь Польшу... Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков. И растить их, вскармливать их, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским», - заявил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее глава Института национальной памяти Польши сайт Кароль Навроцкий анонсировал снос памятников Красной армии в Глубчицах, Бычине, Боболицах и Свентокшиском воеводстве.

«Это символ системы, дух которого переняла современная Российская Федерация, которая в ценностной и ментальной плоскости отвечает за смерть украинцев сегодня, в XXI веке», - заявил Наворицкий.

Ранее в латвийском городе Лиепая приступили к демонтажу памятника защитникам города. Он был установлен в 1960 году в честь событий лета 1941 года, когда город защищали от войск вермахта.