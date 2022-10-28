Песков подтвердил проведение трехсторонней встречи лидеров РФ, Армении и Азербайджана 31 октября

Главы Российской Федерации, Азербайджана и Армении проведут совместные переговоры в Сочи.

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Трехсторонняя встреча глав РФ, Азербайджана и Армении действительно состоится 31 октября. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Планы российского лидера Владимира Путина, согласно сообщению РИА Новости, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос о том, пройдет ли соответствующая встреча в последний день месяца представитель Кремля ответил утвердительно.

Ранее сведения о проведении трехсторонних переговоров в городе Сочи с участием Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна сообщили в пресс-службе Кремля. Мероприятие состоится по инициативе Российской Федерации.