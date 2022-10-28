В Кремле сообщили, что 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

Встреча лидеров трех стран 31 октября в Сочи состоится по инициативе России.

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По инициативе Российской Федерации 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«По инициативе российской стороны 31 октября 2022 года в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на переговорах планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.

Кроме того, лидеры обсудят также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

«Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым», - добавляется в сообщении.

Ранее российский президент заявил, что РФ делает все возможное для стабилизации отношений Баку и Еревана. Владимир Путин подчеркнул, что нормализовать отношения между странами возможно, если обе стороны выполнят свои договоренности.

До этого армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения готова урегулировать конфликт с Азербайджаном по предложенным Российской Федерацией принципам. Стороны сядут за стол переговоров на трехстороннем саммите и обсудят текущую ситуацию.