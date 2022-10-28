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Американский генерал подтвердил слова Путина о «вакууме лидерства» в США

Ирина Елагина
22:16 28.10.2022
Американский генерал в отставке Холт признал справедливость заявления Путина о слабеющей позиции США и мировой угрозе.
Американский генерал подтвердил слова Путина о «вакууме лидерства» в США
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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В США признали справедливость заявления российского президента Владимира Путина о слабеющей позиции Америки и мировой угрозе. Бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax прокомментировал выступление Путина на Валдайском форме.

«Президент России Владимир Путин прав в своем предупреждении о том, что мир переживает самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, поскольку «вакуум лидерства» в Соединенных Штатах создает опасность во всем мире. Слабость Америки и отсутствие лидерства действительно создают опасность для всеобщего достояния», - заявил бригадный генерал.

Высокопоставленный военный в отставке возлагает большие надежды на «избирательную систему Америки», благодаря которой «мы сможем начать устранять и устранить некоторые из этих недостатков и начать делать это десятилетие гораздо более мирным».

Американский генерал также обратил внимание на прозвучавшее в речи Путина заявление об открытости России для переговоров по украинскому вопросу и отметил, что «США должны согласиться на переговоры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта».

«Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», - подчеркнул генерал Холт.

Напомним, что накануне Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что Россия готова к диалогу по Украине и считает, что на западе ошибочно воспринимают Россию в образе врага.

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