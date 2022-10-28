Аналитик назвала «политической деградацией» планы Польши провести расчет «ущерба» от СССР

Даже если появится некий подсчет с польской стороны, следует выдвинуть встречный иск и закрыть на этом данную тему, сказала эксперт.

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала планы властей Польши провести расчет «причиненных Советским Союзом» потерь за годы Второй мировой войны, о чем заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

«Ранее претензии по уже закрытым историческим счетам выслушивала Германия, но полякам дали жесткий отвод, и вот уже СССР якобы им что-то задолжал. Сначала эту тему в информационное пространство забрасывали радикальные польские депутаты, теперь уже дошло до уровня министерства», - пояснила RT Федосова.

Согласно словам эксперта, подобное поведение можно назвать «наглядной политической деградацией».

Эксперт добавила, что в случае даже если появится некий подсчет с польской стороны, то было бы неплохо опубликовать свой подсчет по уровню вливаний средств в восстановление Польши со стороны Советского Союза, компенсации семьям воинов армии СССР, погибших при освобождении Польши, перерасчет скидок, по которым страна получала советские энергоносители.

«А затем свести дебет с кредитом и выдвинуть встречный иск и закрыть на этом данную тему», - заключила эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет за все, что СССР передал ей в период социализма. Как заявил политик, счет составил бы сотни миллиардов долларов.