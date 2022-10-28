В стране и мире Медведев предложил выставить Польше счет за все, что СССР передал ей в период социализма Игнат Далакян Как пишет Медведев в своей соцсети, счет составил бы сотни миллиардов долларов. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет за все, что СССР передал ей в период социализма. «А это сотни миллиардов долларов», - пишет в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что выпуск вооружений в России кратно увеличивается. Кроме того, политик сообщил, что обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Экспертное мнение и аналитика