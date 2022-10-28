Медведев предложил выставить Польше счет за все, что СССР передал ей в период социализма
Как пишет Медведев в своей соцсети, счет составил бы сотни миллиардов долларов.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет за все, что СССР передал ей в период социализма.
«А это сотни миллиардов долларов», - пишет в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что выпуск вооружений в России кратно увеличивается. Кроме того, политик сообщил, что обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем.