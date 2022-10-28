Минобороны РФ подвело итоги конкурса «Поэзия Z»

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Перед итоговым заседанием конкурсной комиссии замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с деятелями культуры и представителями общественности.

«Хотел бы поблагодарить деятелей культуры за огромную духовную, моральную и в ряде случаев практическую поддержку военнослужащих. Невзирая на все сложности, вызванные изменениями в укладе жизни страны, вы активно работаете, предлагаете новые творческие форматы, своим искусством и талантом создаете в воинских коллективах атмосферу единения, укрепляете уверенность в их ратном труде», - заявил Горемыкин.

По его словам, перед представителями творческой интеллигенции стоит важнейшая и сложная задача по формированию новой истории российской культуры.

«Культуры, которая в буквальном смысле зарождается на полях сражений за право нашего народа быть независимым и полноценным участником мирового сообщества. На этом пути нам предстоит сделать многое», - подчеркнул замминистра обороны РФ.

Кроме того, в рамках мероприятия за творческую поддержку личного состава ВС РФ были награждены народный артист России Владимир Стеклов, заслуженные артисты России Игорь Угольников и Ольга Кормухина, музыкант и композитор Алексей Белов, писатель Олег Рой, а также генеральный директор Национальной Ассоциации Драматургов Алина Полякова.

Также состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для драматических театров Министерства обороны РФ «Сила Слова».