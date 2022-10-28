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Минобороны РФ подвело итоги конкурса «Поэзия Z»

22:08 28.10.2022
Также состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для драматических театров Министерства обороны РФ «Сила Слова».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации подвело итоги Всеармейского творческого конкурса «Поэзия Z», в котором приняли участие российские военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции.

Мероприятие прошло 28 октября в Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе. В ходе конкурса экспертами центральных военных учреждений культуры и членами жюри было рассмотрено более 500 творческих работ - стихотворений, пьес, песен и рисунков. Из них более половины составили произведения военнослужащих, включая участников специальной военной операции.

© Минобороны России

Перед итоговым заседанием конкурсной комиссии замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с деятелями культуры и представителями общественности.

«Хотел бы поблагодарить деятелей культуры за огромную духовную, моральную и в ряде случаев практическую поддержку военнослужащих. Невзирая на все сложности, вызванные изменениями в укладе жизни страны, вы активно работаете, предлагаете новые творческие форматы, своим искусством и талантом создаете в воинских коллективах атмосферу единения, укрепляете уверенность в их ратном труде», - заявил Горемыкин.

По его словам, перед представителями творческой интеллигенции стоит важнейшая и сложная задача по формированию новой истории российской культуры.

«Культуры, которая в буквальном смысле зарождается на полях сражений за право нашего народа быть независимым и полноценным участником мирового сообщества. На этом пути нам предстоит сделать многое», - подчеркнул замминистра обороны РФ.

Кроме того, в рамках мероприятия за творческую поддержку личного состава ВС РФ были награждены народный артист России Владимир Стеклов, заслуженные артисты России Игорь Угольников и Ольга Кормухина, музыкант и композитор Алексей Белов, писатель Олег Рой, а также генеральный директор Национальной Ассоциации Драматургов Алина Полякова.

Также состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса на лучшую пьесу для драматических театров Министерства обороны РФ «Сила Слова».

© Минобороны России

Награждение победителей творческого конкурса «Поэзия Z» планируется в ноябре. Их творческие работы лягут в основу большого театрализованного представления в Центральном академическом театре Российской Армии, рассказывающего о героических подвигах военнослужащих.

© Минобороны России

Специальным гостем мероприятия стал талантливый фронтовой поэт - гвардии старший сержант Сергей Лобанов. Военнослужащий является автором стихотворений «Она», «Моя жена», «Везунчик» и «Три дня», написанных непосредственно на боевых позициях. Военнослужащий проходит службу в Воздушно-десантных войсках, профессионально выполняет сложнейшие боевые задачи и своим творчеством с самого начала специальной военной операции укрепляет боевой дух сослуживцев.

Ранее замминистра обороны Николай Панков наградил победителей Всемирных курсантских игр в Музее славы ЦСКА. Он подчеркнул, что в условиях санкционного давления на Россию различных организаций Всемирные курсантские игры стали примером верности спортивным принципам.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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