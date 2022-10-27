В МВД заявили, что Собчак не уведомляла о наличии у нее гражданства Израиля
Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства, заявили в МВД.
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Журналистка Ксения Собчак не уведомляла Министерство внутренних дел Российской Федерации о получении гражданства Израиля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля.
Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства», - цитирует ТАСС ведомство.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отъездом Ксении Собчак за границу. Как заявила дипломат, она не ожидала такого лицемерия от человека, заявляющего себя как борца с лицемерием.