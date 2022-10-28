Андрей Мерзликин и ансамбль имени Александрова выступили перед мобилизованными в парке «Патриот»

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступила солистка группы «Рефлекс» Елена Максимова.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами.

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступили коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и популярная эстрадная исполнительница, солистка группы «Рефлекс» Елена Максимова.

«Желаю вам всего хорошего. С честью несите свой воинский долг. А мы будем вас ждать. От лица всех женщин низкий вам поклон», - сказала Максимова.

Акция «Мы вместе с нашей армией!» проходит по всей России. В ней принимают участие военные и гражданские учреждения культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

В ходе мероприятий мобилизованным раздают послания, подготовленные в рамках всероссийской акции «Письмо солдату» от школьников, студентов колледжей, воспитанников довузовских образовательных организаций, юнармейцев и курсантов центров «Авангард».

Ранее эстрадные певцы Владимир и Маруся Левкины провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде. Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей Балтийского флота.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов