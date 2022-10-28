Армия Армия Армия

Андрей Мерзликин и ансамбль имени Александрова выступили перед мобилизованными в парке «Патриот»

21:40 28.10.2022
В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступила солистка группы «Рефлекс» Елена Максимова.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин выступил в субботу в Подмосковье в парке «Патриот» перед призванными в рамках частичной мобилизации гражданами.

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» перед собравшимися также выступили коллектив Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова и популярная эстрадная исполнительница, солистка группы «Рефлекс» Елена Максимова.

«Желаю вам всего хорошего. С честью несите свой воинский долг. А мы будем вас ждать. От лица всех женщин низкий вам поклон», - сказала Максимова.

Акция «Мы вместе с нашей армией!» проходит по всей России. В ней принимают участие военные и гражданские учреждения культуры, известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта и других волонтерских организаций.

В ходе мероприятий мобилизованным раздают послания, подготовленные в рамках всероссийской акции «Письмо солдату» от школьников, студентов колледжей, воспитанников довузовских образовательных организаций, юнармейцев и курсантов центров «Авангард».

Ранее эстрадные певцы Владимир и Маруся Левкины провели выездное выступление для мобилизованных военнослужащих в Калининграде. Мероприятие состоялось в клубе одной из воинских частей Балтийского флота.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
ТАСС: отменено постановление о привлечении Собчак как подозреваемой в деле о вымогательстве
19:40 В стране и мире
Семь человек погибли, три пострадали в ДТП в Белгородской области
17:07 Армия
Видео
Шойгу: в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев
17:09 Армия
Видео
Шойгу: 41 тысяча мобилизованных граждан принимает участие в СВО в составе подразделений
15:50 В стране и мире
На дом Нэнси Пелоси было совершено нападение
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.