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Медведев заявил, что выпуск вооружений в РФ кратно увеличивается

Игнат Далакян
17:02 24.10.2022
Медведев также сообщил, что обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем.
Медведев заявил, что выпуск вооружений в РФ кратно увеличивается
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Выпуск вооружений и специальной техники в Российской Федерации кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь», - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Как сообщил зампред Совбеза РФ, также обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе специальной военной операции на Украине, а также устранения существующих проблем.

Ранее генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил о способах усиления возможностей ОТРК «Искандер-М». За счет ввода в состав «Искандера» новых, более современных ракет удастся продлить срок его службы в составе Вооруженных сил Российской Федерации и нарастить его потенциал, заявил эксперт.

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