Безупречные медицинские знания: в России определили лучшую медсестру

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Безупречные медицинские знания и умение правильно разговаривать с пациентом - по таким критериям впервые в стране выбрали лучшую медсестру.

Победителем конкурса стала москвичка Елизавета Медведева, которая работает в офтальмологическом кабинете столичной поликлиники. Она лучше всех ответила на 120 вопросов, идеально выполнила тестовый прием пациента - на него отводилось 8 с половиной минут. Независимо от специализации надо было показать умение делать уколы и перевязки.

Отдельно жюри оценивало способность конкурсантов наладить с пациентом контакт. Готовилась к конкурсу лучшая медсестра несколько месяцев.

«Любую свободную минуту изучала, пересмотрела роликов, консультировалась с коллегами. Конечно, это очень долгий процесс, занимает более полугода, я тренировалась и на всех родственниках. Дочка уже знает, как все повязки выполняются», - рассказала Медведева.

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