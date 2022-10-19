Наложить жгут и эвакуировать раненого: кадры занятий по тактической медицине с резервистами в Сибири

Мобилизованные отрабатывают наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, сердечно-легочную реанимацию на манекене.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Новосибирской области с мобилизованными для участия в спецоперации на Украине проходят занятия по тактической медицине, сообщает Минобороны России.

Военнослужащих обучают преподаватели и ординаторы Новосибирского государственного медицинского университета в центре формирования и слаживания подразделений.

Мобилизованным объясняют, как оказывать первую медицинскую помощь, накладывать жгут для остановки кровотечения, показывают, как эвакуировать раненых, проводить инфузионную и лекарственную экстренную терапию. Полученные навыки военнослужащие закрепляют на манекене.

Ранее «Звезда» рассказывала, как резервисты осваивают стрельбу, медицину, инженерные навыки в тыловых районах зоны спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов