Наложить жгут и эвакуировать раненого: кадры занятий по тактической медицине с резервистами в Сибири
В Новосибирской области с мобилизованными для участия в спецоперации на Украине проходят занятия по тактической медицине, сообщает Минобороны России.
Военнослужащих обучают преподаватели и ординаторы Новосибирского государственного медицинского университета в центре формирования и слаживания подразделений.
Мобилизованным объясняют, как оказывать первую медицинскую помощь, накладывать жгут для остановки кровотечения, показывают, как эвакуировать раненых, проводить инфузионную и лекарственную экстренную терапию. Полученные навыки военнослужащие закрепляют на манекене.
Ранее «Звезда» рассказывала, как резервисты осваивают стрельбу, медицину, инженерные навыки в тыловых районах зоны спецоперации на Украине.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов