Разрушенные перекрытия, разбитые стекла: кадры последствий обстрела института в Донецке

Ракета реактивной системы залпового огня попала в один из кабинетов.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Институт прикладной математики и механики попал под обстрел украинских военных в Донецке. Кадры последствий удара публикует «Звезда».

Стрельба велась после 14.00 из РСЗО «Град». На записи видно, что ракета влетела в здание, пострадали кабинеты. В окнах выбиты стекла, разрушено перекрытие между этажами.

К счастью, никто не пострадал. В здании на тот момент было всего два человека. По словам женщины, которая находилась в институте, обстрел произошел сразу после того, как люди покинули его. На месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.