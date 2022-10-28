В стране и мире ВСУ обстреляли физико-технический институт в Донецке Алексей Курильченко Ракета РСЗО попала в кабинет на восьмом этаже здания. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы Украины обстреляли здание физико-технического института в Ворошиловском районе Донецка. Ракета реактивной системы залпового огня попала в один из кабинетов на восьмом этаже. Как сообщает РИА Новости, повреждены стекла и перекрытие. О пострадавших не сообщается. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные обстреляли школу №114 в Петровском районе. Он также опубликовал фотографии разрушений. В результате атаки пострадала крыша школы, была выбита часть окон. Экспертное мнение и аналитика