Бетонная мешанина: к чему привел обстрел Донецка украинской реактивной артиллерией

Как заметил корреспондент, серьезных жертв удалось избежать. Все потому, что в институте был короткий рабочий день. Он закончился в 14 часов, а прилет был в 14-15. Сотрудников на местах, к счастью, уже не было.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает в Донецке. Он побывал на месте украинского обстрела, от которого пострадало здание Института прикладной математики и механики.

«Вот так выглядят сразу несколько коридоров после прилета снаряда. Сообщается, что это был снаряд РСЗО. Вот, остались фрагменты. Он залетел через окно. По всей видимости, снаряд пробил пол и угодил на нижний, седьмой, этаж», - прокомментировал корреспондент.

Как заметил корреспондент, серьезных жертв удалось избежать. Все потому, что в институте был короткий рабочий день. Он закончился в 14 часов, а прилет был в 14-15. Сотрудников на местах, к счастью, уже не было.

Ранее «Звезда» публиковала кадры последствий украинского обстрела в Донецке.