Путин заявил, что на передовую надо отправлять только хорошо подготовленных мобилизованных
На передовую специальной военной операции должны отправляться только мобилизованные, прошедшие всю необходимую подготовку и получившие полный комплект экипировки. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
«На сегодняшний день самое главное - экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях», - заявил Путин.
Шойгу добавил, что подготовке и экипировке мобилизованных уделяется особое внимание.
«Направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных», - заявил министр обороны.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. 28 октября Сергей Шойгу объявил об окончании мобилизационных мероприятий.