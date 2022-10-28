Путин: опыт спецоперации говорит о необходимости внести коррективы во все компоненты ВС РФ

Также президент РФ попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что опыт специальной военной операции говорит о необходимости внести коррективы во все компоненты ВС РФ.

«Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», - сказал Владимир Путин.

Также глава Российского государства попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.

Ранее мы рассказывали, как в Москве и в Подмосковье прошла частичная мобилизация. По всей стране на полигонах проводятся учебно-боевые занятия с частично мобилизованными, которые осваивают новые виды вооружений и современную боевую технику.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов