Путин: опыт спецоперации говорит о необходимости внести коррективы во все компоненты ВС РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что опыт специальной военной операции говорит о необходимости внести коррективы во все компоненты ВС РФ.
«Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», - сказал Владимир Путин.
Также глава Российского государства попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.
Ранее мы рассказывали, как в Москве и в Подмосковье прошла частичная мобилизация. По всей стране на полигонах проводятся учебно-боевые занятия с частично мобилизованными, которые осваивают новые виды вооружений и современную боевую технику.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов