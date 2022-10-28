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Набиуллина заявила, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке в РФ усилился

Игнат Далакян
15:25 28.10.2022
Набиуллина заявила, что это может являться косвенным признаком перегрева на рынке жилья.
Набиуллина заявила, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке в РФ усилился
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Глава банка России Эльвира Набиуллина заявила, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке в России усилился, и это может быть косвенным признаком перегрева. С таким заявлением выступила глава Центробанка России в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Начиная с 2020 года сформировалась тенденция, что рост цен на жилье опережал рост номинальных доходов населения. Вторая важная тенденция то, что динамика цен на жилье на первичном рынке опережала динамику цен на втором рынке и вот этот разрыв усилился. И мы видим, что это может являться таким косвенным предвестником некоторого перегрева на рынке жилья», - заявила Набиуллина.

Ранее в Банке России сообщили, что с 1 декабря ужесточается регулирование выдачи ипотечных кредитов при низком первоначальном взносе на первичном рынке жилья. Новая мера коснется случаев, когда взнос не превышает 10%, указали в пресс-релизе ЦБ РФ.

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