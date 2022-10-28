Инспекция МАГАТЭ по «грязной бомбе» пройдет через пару дней на Украине

Для установления, велась ли на Украине работа с ядерным топливом, потребуется несколько дней.

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Специалисты МАГАТЭ посетят территорию Украины для проверки обвинений в изготовлении «грязной бомбы» через пару дней. Соответствующее заявление сделал гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии указал, что инспекция произведет работу, призванную установить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке. Как пишет ТАСС, срок, который потребуется для установления истины, Гросси оценил в несколько дней.

Ранее в прессе появилась информация о том, что киевский режим уже завершил подготовку к проведению провокации «грязной бомбой». Для ее реализации, согласно данным СМИ, планируется сбросить муляж ракеты «Искандер» на Чернобыльской АЭС.