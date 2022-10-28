В МИД РФ призвали страны ООН пресечь финансирование терроризма

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Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин заявил, что странам ООН необходимо активизировать совместные усилия по пресечению финансирования терроризма. Такое мнение он выразил в ходе специального заседания контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, организованного в индийском городе Мумбаи.

«Сегодня существует острая необходимость активизировать коллективные усилия для пресечения идеологической, материальной и финансовой поддержки террористов. Ситуация с финансированием терроризма остается очень динамичной. Террористы умело и оперативно адаптировались к новым реалиям и находят выгоду в развитии новых технологий», - приводит ТАСС слова спецпредставителя.

Тарабрин добавил, что новые каналы финансирования боевиков появляются из-за роста использования цифровой валюты, систем оплаты онлайн и краудфандинговых платформ, что позволяет маскировать сделки под законные торговые операции. При этом, говорит дипломат, террористы продолжают использовать и наличные средства.

Ранее Россия обратилась к ядерным державам и ко всему мировому сообществу с призывом усилить контроль в сфере ядерного вооружения и не допустить его попадания в руки террористов.