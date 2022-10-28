В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8, который был сбит российскими средствами ПВО в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - сказал Конашенков.

Кроме этого, ПВО ВС РФ уничтожила три украинских беспилотника в населенных пунктах Никольское и Берислав в Херсонской области. Еще удалось сбить шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка (Херсонская область) и Покровское (ДНР).

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены шесть украинских пунктов управления. Они находились в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Невское (ЛНР), Торское, Северск, Звановка (ДНР), а также в районе города Николаев. Еще удалось поразить 74 артиллерийских подразделения и войска в 167 районах.

Кроме этого, российские удары уничтожили пять складов боеприпасов для ВСУ в районах населенных пунктов Веселое в ДНР, Давыдова Брода, Новой Каменки в Херсонской области, а также города Николаев.

Официальный представитель российского оборонного ведомства привел актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 326 самолетов, 164 вертолетов, 2 356 беспилотников, 383 ЗРК, 6 130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин РСЗО, 3 532 орудий и минометов, а также 6 823 единиц специальной военной техники.

Также а Минобороны России сообщили о провале украинских атак на четырех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов