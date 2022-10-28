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В Минобороны России сообщили о провале украинских атак на четырех направлениях

13:43 28.10.2022
В частности, на Купянском направлении противник атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены, заявили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины провалили атаки на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском. Об этом заявил на брифинге 28 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. Как утверждает Конашенков, безвозвратные потери противника в личном составе превысили 150 человек. Также уничтожен украинский танк, пять БМП, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

По словам представителя Минобороны, за сутки украинские войска потеряли больше 50 военнослужащих в ходе попытки наступления на Краснолиманском направлении. Это случилось после того, как две батальонные тактические группы провалили наступление в направлении Червонопоповки.

Кроме того, российские артиллеристы и авиация уничтожили свыше 180 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении. Также Вооруженные силы РФ отразили атаку неприятельских войск на Южно-Донецком направлении и уничтожили более 30 украинских военнослужащих.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и об успехах российских сил ПВО. За сутки сбит в воздухе украинский вертолет Ми-8, перехвачено три беспилотника, уничтожено шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры с полигона в Приамурье, где военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации, совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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