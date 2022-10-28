Армия Армия Армия

Держать оборону: как российские летчики поддерживают добровольцев в северном секторе СВО

Валентин Гвоздев
07:13 28.10.2022
Всем необходимым для выполнения боевой задачи бойцы обеспечены, но в условиях надвигающихся холодов добровольцам требуется дополнительная поддержка, в том числе и с медикаментами, которые нужно пополнять чаще всего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Один из прифронтовых районов в северном секторе проведения специальной военной спецоперации. По проселочным дорогам наша съемочная группа мчится под артиллерийскую канонаду. После недели дождей все дороги размыло, и до места назначения можно добраться только на спецтранспорте.
Линия обороны окружена минными полями. Плотность минирования настолько высока, что без проводника добраться до позиций невозможно. Здесь множество тропинок, но только те, кто минировал подходы, знают, какие из них безопасны.

На этом участке фронта в последнее время бои с националистами носят, как правило, позиционный характер. В основном работает артиллерия. И в таких обстоятельствах главное - грамотно закрепиться. Укрепления, оставшиеся после украинских войск, принципиально стараются не использовать, так безопаснее.

Всего за несколько дней бойцы добровольческого батальона создали здесь мощный укрепрайон. Вырыли блиндажи, сети сообщающихся траншей, таким образом, в любой момент, могут усилить тот или иной участок линии обороны.

Держать оборону проще, когда чувствуешь поддержку. Так, Народная Милиция ЛНР доставила бойцам-добровольцам аптечки от российских летчиков дальней авиации.

«Очень бы хотелось, чтобы они не пригодились, но тем не менее, они должны у нас быть, спасибо большое летчикам», - сказал военнослужащий добровольческого батальона РФ с позывным «Бек».

Всем необходимым для выполнения боевой задачи бойцы обеспечены, но в условиях надвигающихся холодов добровольцам требуется дополнительная поддержка, в том числе и с медикаментами, которые нужно пополнять чаще всего.

«Все самое необходимое у нас есть. Вот аптечки, опять же. Это же расходный материал, где-то порезался, где-то - еще что-то, где-то осколочек прилетел, на месте фельдшер перебинтовал все, из аптечки что-то уже ушло», - добавил «Бек».

В батальоне также есть свой композитор, с позывным «Моцарт». Из-за полученной во время службы травмы, участвовать в спецоперации в составе регулярных войск не мог, уехал в Донбасс добровольцем. В редкие минуты затишья, между боями, «Моцарт» исполняет для боевых товарищей свои песни, каждая строчка в которых отвечает на вопрос, почему они сейчас здесь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:58 В стране и мире
Видео
Корабль «Прогресс МС-21» с оборудованием и подарками космонавтам пристыковался к МКС
05:41 Армия
Видео
Блестящая подготовка: кадры работы саперов-добровольцев в зоне СВО
03:39 В стране и мире
CNBC: Илон Маск возглавил Twitter
15:20 В стране и мире
Видео
«Замечательное поколение»: Пиманов о том, как через футбол показать героев Великой Отечественной
01:19 В стране и мире
Politico: Шольц и Макрон объединились против США
Популярное
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.