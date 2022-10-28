Держать оборону: как российские летчики поддерживают добровольцев в северном секторе СВО

Всем необходимым для выполнения боевой задачи бойцы обеспечены, но в условиях надвигающихся холодов добровольцам требуется дополнительная поддержка, в том числе и с медикаментами, которые нужно пополнять чаще всего.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Один из прифронтовых районов в северном секторе проведения специальной военной спецоперации. По проселочным дорогам наша съемочная группа мчится под артиллерийскую канонаду. После недели дождей все дороги размыло, и до места назначения можно добраться только на спецтранспорте.

Линия обороны окружена минными полями. Плотность минирования настолько высока, что без проводника добраться до позиций невозможно. Здесь множество тропинок, но только те, кто минировал подходы, знают, какие из них безопасны.

На этом участке фронта в последнее время бои с националистами носят, как правило, позиционный характер. В основном работает артиллерия. И в таких обстоятельствах главное - грамотно закрепиться. Укрепления, оставшиеся после украинских войск, принципиально стараются не использовать, так безопаснее.

Всего за несколько дней бойцы добровольческого батальона создали здесь мощный укрепрайон. Вырыли блиндажи, сети сообщающихся траншей, таким образом, в любой момент, могут усилить тот или иной участок линии обороны.

Держать оборону проще, когда чувствуешь поддержку. Так, Народная Милиция ЛНР доставила бойцам-добровольцам аптечки от российских летчиков дальней авиации.

«Очень бы хотелось, чтобы они не пригодились, но тем не менее, они должны у нас быть, спасибо большое летчикам», - сказал военнослужащий добровольческого батальона РФ с позывным «Бек».

Всем необходимым для выполнения боевой задачи бойцы обеспечены, но в условиях надвигающихся холодов добровольцам требуется дополнительная поддержка, в том числе и с медикаментами, которые нужно пополнять чаще всего.

«Все самое необходимое у нас есть. Вот аптечки, опять же. Это же расходный материал, где-то порезался, где-то - еще что-то, где-то осколочек прилетел, на месте фельдшер перебинтовал все, из аптечки что-то уже ушло», - добавил «Бек».

В батальоне также есть свой композитор, с позывным «Моцарт». Из-за полученной во время службы травмы, участвовать в спецоперации в составе регулярных войск не мог, уехал в Донбасс добровольцем. В редкие минуты затишья, между боями, «Моцарт» исполняет для боевых товарищей свои песни, каждая строчка в которых отвечает на вопрос, почему они сейчас здесь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.