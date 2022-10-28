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«Есть попадание»: резервисты учатся бороться с бронетехникой с помощью ПТРК в Приамурье

12:59 28.10.2022
Военнослужащие с помощью ПТРК «Конкурс» решили огневые задачи, выполнив стрельбу ПТУР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Приамурье военнослужащие, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине, совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

На кадрах Министерства обороны РФ расчет из двух бойцов монтирует переносной ПТРК. Военнослужащие с помощью рычагов выставляют треногу на нужный уровень, крепят прицел и регулируют высоту комплекса. Затем военнослужащие наводят прицел на цель и ведут стрельбу.

Также на записи можно увидеть, как управляемая ракета летит к заданной цели. На другом участке видео на заднем фоне слышна фраза «Есть попадание». Это значит, что «бронетехника противника» поражена. В описании к видео сказано, что огонь из ПТРК «Конкурс» ведется на расстоянии порядка двух километров.

Минобороны России публикует кадры подготовки мобилизованных танкистов ВВО на одном из полигонов Сахалина. Восстанавливают навыки призванные военнослужащие на танках Т-80БВ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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