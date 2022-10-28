Тяжелая броня: как мобилизованные танкисты восстанавливают навыки на Т-80БВ на Сахалине

В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия с мобилизованными военнослужащими на Сахалине проводятся ежедневно - как в светлое, так и в темное время суток.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России публикует кадры подготовки мобилизованных танкистов ВВО на одном из полигонов Сахалина. Восстанавливают навыки призванные военнослужащие на танках Т-80БВ.

Мишени поражаются в том числе на максимальной дальности 125-мм танковой пушки. Цели имитируют бронетехнику и противотанковые расчеты неприятеля и располагаются на дистанции от двух до пяти километров. Огонь при этом ведется как в движении, так и из засад и укрытий.

А мехводы упражняются в вождении танков по труднопроходимой, пересеченной местности. В процессе они преодолевают различные препятствия.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что занятия с мобилизованными военнослужащими на Сахалине проводятся ежедневно - как в светлое, так и в темное время суток.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы саперов-добровольцев в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов