В стране и мире «Своих не бросаем»: Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ Алексей Курильченко Правозащитник призвал оказывать поддержку россиянам, которых удерживают за рубежом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости Читайте нас на: Бывший летчик, правозащитник Константин Ярошенко рассказал телеканалу «Звезда» о том, чем он будет заниматься в Общественной палате РФ, членом которой он был назначен накануне. Основное направление работы Ярошенко - помогать вызволять россиян, которые по какой-либо причине оказались «заперты» за рубежом. «Есть несколько направлений. Один из главных принципов - "Своих не бросаем". Нужно оказывать поддержку нашим гражданам, которые оказались за рубежом - будь то США, Европа или Украина. Этот принцип я испытал на себе - наш президент вернул меня, народ за меня боролся. Второе - я бы хотел противодействовать двойным стандартам коллективного Запада. Будь то в сфере правосудия, прав человека. Западные спецслужбы внедряются в системы юриспруденции других стран, устраивают свои правила. Противодействовать тому, что США пытаются применять свою юрисдикцию по всему миру, диктовать миру, как жить», - заявил Ярошенко. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. Экспертное мнение и аналитика