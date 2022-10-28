А разговоров-то было: почему украинцы разочаровались в хваленых «Байрактарах»

По сухим данным статистики Минобороны России, всего с начала специальной военной операции сбиты 2 353 беспилотных летательных аппарата всех типов, из которых только за минувшие сутки - еще четыре. Есть среди них, конечно, и немало «Байрактаров». И этот список будет только пополняться.

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Украинские военные вновь требуют у США и европейских стран дополнительных поставок оружия. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники. На этот раз речь идет об артиллерийских минах и средствах ПВО ближнего действия, которые могут перехватывать беспилотники. Хотя еще совсем недавно украинцы сами делали ставку на дроны. Особенно на турецкие «Байрактары». Но в последние дни все больше поступает сообщений о том, что с этими «птицами» Киеву не по пути.

О строительстве на Украине завода по сборке «Байрактаров» громко объявили в начале августа. И это должно было стать для Киева большим успехом. Вот только в последние дни все громче звучат новости о том, что турецкая компания проект сворачивает. Сообщения пока на уровне источников в офисе президента Украины. Но уже в сентябре стало известно о сокращении поставок турецких беспилотников Киеву вдвое. Да и на самой Украине к «Байрактарам» начали остывать.

Откровенно на эту тему высказался глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский, которому от имени бывшего американского посла Макфола позвонили российские пранкеры Вован и Лексус.

«В "Байрактарах" больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект. Я лично был против потому, что они уязвимы против ПВО сильно, и в первую неделю войны у нас было много "Байрактаров", они за неделю все посбивали», - признался Пашинский.

После такой оценки своей продукции вправе обидеться любой производитель.

В сентябре на Украину прибыли три «Байрактара», купленные на пожертвования фондом Сергея Прилуты. Вот только собрали 16,5 миллиона долларов, а по таможенной декларации аппараты обошлись всего в 14 миллионов 450 тысяч. Два миллиона, видимо, потерялись.

«Байрактары» взлетают с украинских аэродромов все реже. И то в основном не с ударными, а с разведывательными целями, стараясь добыть информацию издалека, не попадая в радиус действия российских систем ПВО. Впрочем, согласно официальному Киеву, все у них хорошо.

«Они не мелькают у нас в каждом втором сообщении: "Байрактары" победили, "Байрактары" то, "Байрактары" се. Они работают, но мы просто не акцентируем внимание, не педалируем эту тему», - заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

А ведь еще несколько месяцев назад вера в турецкие беспилотники была почти на уровне религиозного культа. Его называли «святой Байрактар».

Доходило до абсурда. В честь иностранного оружия называли детей. По официальным данным Минюста Украины, в этом году зарегистрированы девочки, названные Аделина-Джавелина, просто Джавелина, мальчик Ян-Джавелин - в честь американского противотанкового комплекса. И еще один новорожденный именовался Артур-Байрактар.

Реальность же оказалась куда более прозаична. Для того чтобы эффективно использовать высокотехнологичное вооружение, нужны и высококвалифицированные кадры. А к этим кадрам нужны еще и передовые средства связи и управления, от наземных до спутниковых. И все это должно представлять собой единую систему, которая должна выстраиваться не один месяц или даже год.

«Освоение техники взлета, посадки, полета, совершение каких-то маневров - фактически вам надо научиться управлять небольшим летательным аппаратом. Сделать это за несколько дней можно, наверное, только в случае, если вы просто крайне талантливый специалист. Но в обычной ситуации это занимает два, три, четыре и более месяцев», - заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Так что на деле «Байрактар» очень полюбился не столько украинским военным, сколько нашим зенитчикам. Кадры сбитых беспилотников начали появляться с первых дней специальной военной операции. Летом часть из них демонстрировалась на форуме «Армия» в парке «Патриот».

«В самом начале военной операции мы на вторые сутки поразили "Байрактар". Нас пугали:"Байрактар", "Байрактар"... Оказалась одна из самых простых аэродинамических целей. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте, поэтому для нас это самая простая цель», - заметил начальник расчета ЗРК «Тор» Андрей.

Грамотное использование мощных ударных беспилотников - безусловно, весомый аргумент в любом военном противостоянии. Вопрос в эффективности применения. На Украине помимо турецких БЛА с самого начала применялись и беспилотники производства других стран.

И еще в июне президент России Владимир Путин рассказал, как российские войска противостоят этому оружию.

«Применяются они эффективно только там, где нет войсковой ПВО. У нас есть "Буки", "Торы", "Панцири" - работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы не было никому обидно, но наши системы ПВО щелкают их как орехи», - подчеркнул Путин.

По сухим данным статистики Минобороны России, всего с начала специальной военной операции сбиты 2 353 беспилотных летательных аппарата всех типов, из которых только за минувшие сутки - еще четыре. Есть среди них, конечно, и немало «Байрактаров». И этот список будет только пополняться.