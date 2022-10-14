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ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян

Марина Крижановская
16:37 14.10.2022
Не одобряют работу президента 14,3% населения, свое недоверие выразили 15,6% граждан.
ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян
© Фото: Pavel Bednyakov/Kremlin Pool/Globallookpress
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Российскому президенту Владимиру Путину доверяет большинство россиян. Также его деятельность на данном посту одобряет большая часть жителей России.

Согласно проведенному опросу, одобряют деятельность президента России более 75% россиян, доверяют - более 80% граждан. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен с 3 по 9 октября 2022 года.

«Уровень одобрения деятельности Путина по итогам опроса составил 75,6%. Не одобряют работу президента 14,3% населения. При этом доверяют Путину 80,9% россиян, недоверие выразили 15,6% граждан», - сообщает результаты опроса РИА Новости.

Были опрошены 1 600 человек старше 18 лет посредством телефонного интервью. В исследовании использовался метод стратифицированной двухосновной случайной выборки стационарных и мобильных номеров.

В конце мая Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщал о росте прямого доверия к Путину до 81%. По данным на 27 мая, уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину вырос и составил 81,3%. Также вырос и уровень доверия премьеру Михаилу Мишустину - 63,8%.

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