МИД РФ: более 70 судов задержаны за нарушения во время выполнения зерновой сделки Киевом

В дипломатическом ведомстве указали, что суда были задержаны, в частности, за несоблюдение правил судоходства в морском коридоре.

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Свыше 70 судов были задержаны или отстранены во время реализации украинской части продуктовой сделки по вывозу зерна и продовольствия. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, это связано с нарушениями на фоне несоблюдения правил судоходства в морском коридоре и попытками контрабанды.

«Между тем за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре, и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля и предполагает вывоз украинского зерна и российских продуктов и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Подписи под документом поставили представители России, Украины, Турции и ООН.