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Смертоносный букет: мобилизованные отработали стрельбу из «Хризантем» под Калининградом

10:54 28.10.2022
Расчеты комплексов работали на полигоне в связке с дружественными беспилотниками - именно от них они получили координаты условного противника и сигнал на боевое применение ракет. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Калининградской области мобилизованные артиллеристы поражают цели из противотанковых ракетных комплексов «Хризантем». Кадры тренировок публикует Минобороны России. 

Дивизион проходит боевое слаживание на полигоне Балтийского флота. На огневом рубеже по мишеням работают сразу несколько экипажей.

Интересно, что расчеты комплексов работали на полигоне в связке с дружественными беспилотниками - именно от них они получили координаты условного противника и сигнал на боевое применение ракет. 

Также в ходе тренировок отрабатывалось применение комплекса радиоэлектронных помех. Их задачей было нарушить работу пунктов управления условного неприятеля. 

«Хризантема-С» - это современный самоходный ПТРК, смонтированный на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Комплекс способен поражать различные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику, инженерные сооружения и даже малоскоростные воздушные объекты на дальности в 6 километров.

Ранее публиковались кадры боевой работы вертолетов Ми-35 в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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