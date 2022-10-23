Трамп заявил, что в случае своего президентства не допустил бы кризиса на Украине

Ранее политик намекнул на готовность принять участие в выборах в США в 2024 году.

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Экс-лидер США Дональд Трамп рассказал, что не допустил бы эскалации на Украине, если остался на посту президента Штатов.

«И сейчас у нас (конфликт - прим. ред.), в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом», - отметил Трамп, выступая перед сторонниками в Техасе, трансляцию вел Newsmax.

Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «никогда бы не пошел на это (эскалацию - прим. ред.)». По словам политика, он «хорошо знает» российского лидера.

Ранее Трамп намекнул на готовность принять участие в президентских выборах в США в 2024 году. Во время своего выступления политик вновь подчеркнул, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.